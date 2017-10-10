Сім'я Тимошенко заробляє на ломбардах через офшори – ЗМІ

Родина Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 млн грн від кіпрської компанії "Diafox Consulting Limited", на яку в Україні оформлена мережа ломбардів "Дешева готівка". Про це йдеться у розслідуванні Мар`яни Мотрунич для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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За даними журналістів, центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, "захищеній" депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка.

Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік: "Я думаю, що про це варто спитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся".

Ломбард заснований у 2013 році і прописаний за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", яку очолює екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Нині мережа "Дешева готівка" нараховує 20 відділень.

Тут же знаходиться приймальня народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка, що дозволяє мати імунітет від правоохоронних органів, зазначають журналісти.

Окрім центрального офісу ломбарду, в цій же будівлі зареєстрована низка компаній пов’язаних із Бондарєвим. Сама будівля належить компанії з ім’ям Бондарєва.

Сергій Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні: "Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду". Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив тільки, що це "декілька кімнат".

У кіпрському реєстрі номінальним власником компанії "Діафокс Консалтинг Лімітед" зазначений Артеміус Стилянов. Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.

Згідно із положеннями про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов’язково повинен бути зазначений основний акціонер. У випадку з ломбардом "Дешева готівка" кінцевий власник невідомий і Нацкомфінпослуг. Окрім того у мережі є проблеми з "напівкримінальним" обігом принесених предметів: в ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду і паспорту), відзначають журналісти. Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 млрд грн, за прогнозами Нацкомфінпослуг цього року обіг може сягнути 20 млрд грн.

За останній рік лідерка партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2,77 млн грн. та заощаджень на загальну суму у приблизно 600 тисяч доларів. Водночас з декларації зникла низка українських компаній Олександра Тимошенко, з дев’яти задекларованих попереднього року залишилось тільки дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.