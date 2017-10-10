В Україні знову дорожчає валюта

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2658.6183 (10 жовтня – 2655.1695)

100 EUR – 3136.3720 (10 жовтня – 3118.7621)

10 RUR – 4.5782 (10 жовтня – 4.5531)

У вівторок, 10 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,57/26,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,36/31,39 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4588/0,4599 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,5862 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 576 угод на суму 303,60 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,06/31,09 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4582/0,4593 грн/рубль.