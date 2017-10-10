В Україні скоротилася грошова база
19:25, 10 жовтня 2017Фінанси
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У вересні грошова база скоротилася на 1,5% - до 373,4 млрд грн.
Ілюстрація REUTERS
Обсяг грошової бази в Україні за вересень 2017 року скоротився на 1,5% - до 373,4 млрд грн.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 2,1%.
Згідно з наведеними даними, грошова маса зросла на 1,7% у вересні й на 1,9% із початку року - до 1,123 трлн грн.
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні за серпень 2017 року знизився на 0,1% - до 379,009 млрд грн, грошової маси - на 1% до 1,104 трлн грн.
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