Виплата перерахованих пенсій стартує з 11 жовтня - Кабмін

Виплата перерахованих пенсій в Україні, відповідно до закону про пенсійну реформу, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, розпочнеться 11 жовтня, повідомляється на сторінці Урядового порталу в Facebook.

Читайте такожНа підвищення пенсій у жовтні піде додатково 5 мільярдів гривень

«Вже з 11 жовтня стартує ініційована урядом пенсійна реформа. Всі пенсіонери отримають перераховані пенсії до 25 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пенсіонерам, незалежно від року виходу на пенсію, пенсії будуть перераховані з урахуванням вищого показника заробітної плати. В цілому по Україні підвищені пенсії отримають понад 9 млн пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1 000 грн вже з жовтня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що перерахунок пенсій розпочнеться відразу ж після підписання закону президентом України Петром Порошенком. Він також додав, що вже розроблено і протестовано програмне забезпечення, за допомогою якого будуть автоматично перераховані пенсії.

Мінімальна пенсія в Україні становить 1 452 грн.