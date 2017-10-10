На Житомирщині розподілили більше 16 мільйонів гривень з ДФРР на інші об’єкти - ОДА

На Житомирщині розподілили більше 16 млн грн з Державного фонду реконструкції та розвитку на інші об’єкти. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Більше 16 млн грн можливого залишку з Державного фонду регіонального розвитку розподілять на Житомирщині на інші проекти",- сказано у повідомленні.

Таке рішення прийняла сьогодні, 10 жовтня, обласна комісія під керівництвом голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича.

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«Ми маємо гіркий досвід минулого року, коли повернули кошти у державний бюджет. На сьогодні ми вже бачимо, які кошти не будуть використані, тому завчасно приймаємо таке рішення», – наголосив Гундич.

2,3 мільйона гривень отримала область економії завдяки використанню електронних закупівель.

"5 млн грн планують дати на Житомирський ліцей №3, 6 млн грн – на стадіон «Полісся» (підігрів, освітлення, гранітне покриття біля входу, благоустрій, тенісні корти – не передбачені основним проектом); 955 тис. грн -на проект з водопостачання у смт Пулини (ремонт водонапірної башти); 2 млн грн- на завершення театру у м.Бердичів (+1,9 млн грн з міського бюджету).Тільки з середини листопада цього року цим ресурсом можна буде користуватися після всіх погоджень",- зазначають в облдержадміністрації.

Як відомо, житомирська міськрада завтра розпочне співпрацю з системою "ProZorro.Продажі".