Депутати пропонують легалізувати обіг криптовалюти в Україні

Група народних депутатів від фракцій «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким пропонується легалізувати обіг криптовалюти в Україні.

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«Метою законопроекту є надання офіційного статусу криптовалюті, регуляція правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, користування та проведення криптовалютних операцій в Україні», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Законопроектом пропонується покласти функцію державного регулювання ринку криптовалюти в нашій країні на Національний банк України.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, питання регулювання криптовалюти є не лише доцільним, але й необхідним, адже, як показує світова практика, криптовалюта набуває все більшої популярності в усьому світі, її розвиток заборонити технічно неможливо й економічно недоцільно.

«Зазначений законопроект дозволить залучити багатомільйонні міжнародні інвестиції в Україну для розвитку малого, середнього та великого бізнесу, що в свою чергу позитивно вплине на економічний клімат всередині держави, дозволить зміцнити національну валюту й збільшити ВВП», - йдеться в документі.

При цьому, згідно з текстом законопроекту, криптовалюта не є засобом платежу, але вона визнається об'єктом власності, її дозволяється міняти на інші товари або послуги.

«Суб'єкт криптовалютних операцій має право розпоряджатися криптовалютою як йому завгодно: міняти її на іншу криптовалюту, на електронні гроші, на гроші, товари, послуги тощо. До криптовалюти буде застосовано ті самі норми, що й до приватної власності, а до криптовалютних транзакцій застосовуватимуться ті самі правила, що і до договорів обміну», - йдеться в законопроекті.

Згідно з документом, держава не несе перед власниками криптовалюти ніяких зобов'язань. Також держава ніяк не гарантує діяльність криптювалютних бірж.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня група з п'яти депутатів подала до Верховної Ради законопроект №7183 «Про обіг криптовалюти в Україні».

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх приймати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована й може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.

На сьогодні в світі існує понад 1100 криптовалют, загальна капіталізація цього ринку - 133 млрд дол.