Чисті міжнародні резерви НБУ перевищили $6 мільярдів

Чисті міжнародні резерви Національного банку України у вересні зросли на 11,2% - до 6,079 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 43,9%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2017 року становили 18,638 млрд дол., що на 20% вище за показник на початок року, і є максимальним показником з початку 2014 року.