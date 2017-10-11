Зростання цін перевищило очікування: Нацбанк наприкінці жовтня змінить прогноз щодо інфляції

Національний банк України за підсумками засідання правління з питань монетарної політики 26 жовтня 2017 року оголосить новий прогноз щодо інфляції, після того, як значення інфляції у вересні на рівні 10,2% із початку року і 16,4% у річному вимірі перевищило його попередні прогнози.

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Про це йдеться в коментарі на сайті НБУ.

«Поточна динаміка ІСЦ (Індексу споживчих цін - УНІАН) і його складових свідчить про подальше посилення ризиків відхилення інфляції від прогнозних показників, опублікованих в інфляційному звіті (липень 2017 року). Новий прогноз інфляції та часовий горизонт повернення інфляції до цілі за допомогою монетарних інструментів буде оголошено за результатами засідання Правління НБУ з питань монетарної політики 26 жовтня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні становила 2% до попереднього місяця і 16,4% - у річному вимірі.

Національний банк очікує, що рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вищим поточного прогнозу в 9,1%, що може змусити застосовувати більш жорстку монетарну політику.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозують уповільнення інфляції за підсумками поточного року до 10%.