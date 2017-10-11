МВФ прогнозує Венесуелі інфляцію більш ніж у 2300%

ВВП Венесуели скоротиться за підсумками 2017 року на 12%, а інфляція досягне показника майже в 653% за підсумками поточного року, а в 2018 перевищить 2300%, наголошується в доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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"Посилення політичної кризи у Венесуелі є серйозною перешкодою для економічної активності, яка, згідно з прогнозами, скоротиться більш ніж на 12% у 2017 році, як наслідок, зменшиться виробництво нафти і загостриться невпевненість", – йдеться в доповіді МВФ.

На тлі інших країн Латинської Америки Венесуела залишається фактично єдиною з негативними показниками економічного зростання в цьому і наступному роках. МВФ відзначає, що в цілому по регіону зростання економіки за рік оцінюється в 1,2%. В 2016 році, крім Венесуели, зменшення ВВП було відзначено також у Бразилії, Аргентини та Еквадору, проте в 2017 році і в прогнозах на 2018 вони залишилися лише у Венесуели.

Порівняно з 2016 роком інфляція у Венесуелі, вважають експерти фонду, зросте більш ніж у дев'ять разів (з 254% до понад 2300%).

Навесні МВФ прогнозував, що процес економічної рецесії у Венесуелі приведе країну до показника інфляції в 720% в поточному році і в 2068% - у 2018. Ситуація у Венесуелі має важкий характер через дефіцит товарів, галопуючу інфляцію та падіння доходів держави, зумовленого зниженням цін на нафту, а також масових протестів проти політики президента Ніколаса Мадуро.