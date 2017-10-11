Українські банки скоротили борг перед НБУ

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 жовтня 2017 року становив 63,645 млрд грн, що на 0,2% нижче за показник на 1 вересня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, в січні-вересні, обсяг заборгованості банків перед регулятором з рефінансування скоротився на 14,9%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ зріс на 1,8% у вересні, але при цьому знизився на 46% з початку року - до 36,836 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 млрд грн, що на 31,031 млрд грн, або на 29,3%, нижче за показник на 1 січня 2016 року.