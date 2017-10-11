В українських банках побільшало депозитів

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень, за оперативними даними, зріс на 1,1% – до 447,612 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 0,8%, до 13,891 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 5,2%, валютних – на 4,4%.

За інформацією регулятора, залишки за гривневими кредитами зросли на 1,4% у вересні і на 7,8% з початку року – до 542,873 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті знизилися на 1,5% у вересні і на 10,8% з початку року - до 16,190 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 млрд грн, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 млрд дол.