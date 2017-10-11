Кабмін затвердив план щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи

Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2017-2018 роки щодо впровадження накопичувального рівня загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 11 жовтня.

«Проект розпорядження Кабінету міністрів про затвердження плану заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в 2017-2018 роках», - сказав, представляючи проект, міністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами міністра, розпорядження підготовлено на виконання положень закону про пенсійну реформу, який набрав чинності 11 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1 000 грн вже з жовтня. Закон про пенсійну реформу набув чинності сьогодні, 11 жовтня.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка накопичувальна пенсійна система може бути введена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.