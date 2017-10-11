Кабмін затвердив план щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи
Нагадаємо, сьогодні набула чинності пенсійна реформа, яка вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію.
Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2017-2018 роки щодо впровадження накопичувального рівня загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Читайте такожНа підвищення пенсій у жовтні піде додатково 5 мільярдів гривень
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 11 жовтня.
«Проект розпорядження Кабінету міністрів про затвердження плану заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в 2017-2018 роках», - сказав, представляючи проект, міністр соціальної політики Андрій Рева.
За словами міністра, розпорядження підготовлено на виконання положень закону про пенсійну реформу, який набрав чинності 11 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1 000 грн вже з жовтня. Закон про пенсійну реформу набув чинності сьогодні, 11 жовтня.
За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка накопичувальна пенсійна система може бути введена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.