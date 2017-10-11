Україна хоче відновити переговори з В'єтнамом щодо створення ЗВТ

Україна і В'єтнам мають намір відновити переговори по формуванню зони вільної торгівлі між двома країнами, повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева в ході українсько-в'єтнамського бізнес-форуму.

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"Я дуже рада, що в рамках міжурядової комісії домовилися про те, щоб зняти критичні питання і перейти до відновлення консультацій, переговорів про зону вільної торгівлі", - сказала вона.

Присутній на форумі посол України в Соціалістичній Республіці В'єтнам Олексій Шовкопляс зазначив, що зона вільної торгівлі дуже важлива для зростання українського експорту.

"Україна може експортувати значно більше. В'єтнам — це величезний ринок для нашого експорту. Ми продовжуємо нарощувати обсяги торгівлі з В'єтнамом. Ми маємо бути десь в районі 2 мільярдів, а у нас цього року лише 500 мільйонів. Це дуже мало", - зазначив він.

Трофімцева додала, що до кінця року українська сторона вирішить питання, що стосуються доступу на ринок В'єтнаму української продукції та розширить номенклатуру експорту українських товарів.

"У майбутньому можна буде розвивати двосторонні проекти, і говорити не тільки про торгівлю, а і про спільних інвестиційних проектах, науково-дослідних проектах. На сьогодні у нас не така активна робота, як хотілося", - сказала вона.

За словами Трофімцевої, уряд буде робити все можливе для того, щоб компаніям працювалося легше і простіше, і вони досягали гарних показників.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Україна і Туреччина готові активізувати роботу з підготовки Угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 жовтня прийняв рішення провести в Києві чотирнадцяте засідання міжурядової українсько-в'єтнамської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.