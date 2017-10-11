Кабмін виділив 100 мільйонів на підвищення захисту складів боєприпасів

Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень для здійснення заходів по підвищенню захисту об'єктів зберігання боєприпасів.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що рішення передбачає виділення коштів з резервного фонду для здійснення заходів по підвищенню захищеності об'єктів зберігання боєприпасів Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, увечері 26 вересня на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 неподалік від міста Калинівка Вінницької області виникли пожежа і вибухи. Постраждали дві людини.

23 березня 2017 на арсеналі в Балаклії Харківської області сталася диверсія, в результаті якої здетонували снаряди на військовому арсеналі. Вибухами були пошкоджені десятки будинків. Одна мешканка Балаклії під час вибухів загинула в результаті падіння конструкцій будинку.

29 жовтня 2015 виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів на військовому складі в Сватове Луганської області. Внаслідок надзвичайної події загинуло чотири особи, з них троє військових і один цивільний, 27 поранено, пошкоджено та зруйновано домогосподарства 2,5 тисячі осіб.