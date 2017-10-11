У шахтаря майже 11 тисяч: Гройсман розповів про реальних пенсіонерів і їхні нові пенсії

Закон про нову пенсійну систему набрав чинності і з 11 жовтня починається виплата 9 млн пенсіонерам підвищених пенсій. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Сьогодні ми починаємо процес виплати вищих пенсій, фактично, як я і обіцяв, система готова для того, щоб абсолютно повністю розрахувати нові пенсії, всім тим, хто вже отримав перші платежі - буде донарахування пенсій, кому це передбачено законом", - сказав прем'єр-міністр.

Гройсман зазначив, що мінімальна пенсія з початку жовтня становитиме 1452 грн.

Прем'єр-міністр під час свого виступу також навів кілька реальних прикладів, як буде підвищено пенсію.

«Я наведу абсолютно конкретні приклади пенсіонерів по Україні з різним родом занять, з різним трудовим стажем і різним періодом виходу на пенсію», - сказав Гройсман.

Зокрема, за його словами, пенсіонер Іван Петрович з Кіровоградської області, енергетик на атомній станції, якому в 2005 році було призначено пенсія за віком, має трудовий стаж 43 роки 11 місяців. Розмір пенсії до перерахунку становив 3,488 тис. грн, після перерахунку пенсіонер отримуватиме 7,148 тис. грн.

«Наступний, Микола Петрович, шахтар, місто Рубіжне Луганська область, пенсія за віком призначена в 2007 році, страховий стаж 44 роки, з них 19 років на підземних роботах. Пенсія до перерахунку - 4,264 тис. грн, після перерахунку 10,740 тис. грн щомісяця», - сказав він.

Гройсман також навів приклад машиніста тепловоза Миколи Степановича з міста Жмеринка, якому в 2009 році було призначено пенсію за вислугою років і, який має страховий стаж 34 роки і 7 місяців. Розмір його пенсії до перерахунку становив 1,775 тис. грн, після впровадження пенсійної реформи 2,632 тис. грн.

Зазначимо, що закон про пенсійну реформу був підписаний президентом України Петром Порошенком 9 жовтня і опублікований у виданні «Голос України» 10 жовтня. Сьогодні набрав чинності за винятком деяких положень. При цьому, відповідно до закону, положення про підвищення пенсій для українців почали діяти вже з 1 жовтня.

Український парламент прийняв закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Цей документ запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.

Закон передбачає впровадження автоматичної норми про щорічну індексацію (перерахунок) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менше ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але впроваджує вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш як 15 років - у 65 років. У той же час люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожних 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

У разі нестачі стажу можна буде купити його у держави. Один рік стажу вартий 16 896 грн.

Закон передбачає скасування спеціальних пенсій для держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій. Всі вони переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Крім того, скасовується право на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, прокурорських працівників та інших, які раніше могли виходити на пенсію достроково - за п'ять-десять років до настання пенсійного віку. Виняток зроблено лише для військовослужбовців і співробітників силових органів.

Розмір пенсії кожного громадянина України, відповідно до закону, розраховуватимуться за формулою «Розмір пенсії = Сз × ІКЗ × Кс», де Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати до середньої зарплати, Кс - коефіцієнт страхового стажу, визначається як множник кількості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становить 3764 грн 60 коп., що майже в три рази більше, ніж до реформи - 1197 грн.

Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій знижено з 1,35 до 1.

Мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 1452 грн, що на 140 грн більше, ніж було до прийняття закону.

Також у рамках закону скасовано 15-відсоткове зменшення пенсій для 500 тисяч працюючих пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що прийняття пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.