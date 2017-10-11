Житомирські землевпорядники поповнили місцеві бюджети області на понад 2,3 мільйона — ОДА

Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області за 9 місяців цього року надали 151,3 тис. платних та безоплатних адміністративних послуг. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за 28,3 тис. платних адмінпослуг землевпорядники спрямували до місцевих бюджетів Житомирщини 2,367 млн гривень. Найбільші надходження – у розмірі 1,816 млн гривень – отримано за послуги з надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

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Переважну більшість адміністративних послуг – 122,9 тис., або 81% від загальної кількості – громадяни отримали на безоплатній основі. Жителі Житомирщини найчастіше звертались з приводу державної реєстрації земельних ділянок (42,3 тис. запитів) та видачі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки (16,4 тис. запитів).

Найбільшу кількість адміністративних послуг землевпорядники надали громадянам у Хорошівському (14 тис. 881), Житомирському (14 тис. 358) та Овруцькому (12 тис. 849) районах Житомирської області.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

На Житомирщині надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин відбувається у 27 Центрах надання адмінпослуг.