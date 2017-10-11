Фонд гарантування змінив ліквідаторів у двох банках

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінив ліквідаторів банку "Форум" і "Преміум".

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Як повідомляється на сайті Фонду, ліквідатором банку "Форум" став Олександр Шевченко замість Ірини Ларченко, ліквідатором банку "Преміум" - Ілля Луньо замість Олександра Тімоніна.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" 14 березня 2014 року, а 13 червня почав процедуру ліквідації банку. Банк "Форум" (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив у групу великих банків. Банк належав підконтрольної "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр).

Ліквідацію банку "Преміум" Фонд розпочав 11 лютого 2016 року за прискореною процедурою за порушення законодавства з фінансового моніторингу. Банк "Преміум" працював на ринку України з 2007 року. Власниками банку на 1 квітня 2015 року були Леонід Первак – 33% акцій, Лариса Смирнова – 33,5% акцій. Наглядова рада фінустанови з 2010 по 2015 рік очолював кандидат в мери Києва у 2015 році Сергій Думчев.