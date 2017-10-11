"Ощадбанк" запровадив активацію свого мобільного додатка відбитком пальця

Державний "Ощадбанк" реалізував новий функціонал для спрощення входу в свій мобільний додаток по відбитку пальця.

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Як повідомила прес-служба банку, на всіх пристроях, що мають сканер відбитків, вхід в додаток буде займати лічені секунди.

Банк пропонує для користування новим сервісом оновити версію мобільного додатка Google Play або App Store. Залежно від пристрою, система автоматично включить новий функціонал або запропонує користувачеві налаштувати код швидкого доступу і відбиток пальця, за яким буде здійснюватися вхід.

Для відключення досить вимкнути функцію "використовувати відбиток пальця" в налаштуваннях мобільного додатку.

Для швидкого входу в мобільний додаток через пристрої, які не обладнані сканером відбитків пальців, банк пропонує використовувати швидкий код доступу.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.