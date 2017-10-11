Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2653,3312 (11 жовтня – 2658,6183)

100 EUR – 3138,8908 (11 жовтня – 3136,3720)

10 RUR – 4,5809 (11 жовтня – 4,5782)

Читайте такожЗростання цін перевищило очікування: Нацбанк наприкінці жовтня змінить прогноз щодо інфляції

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,56/26,59 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,43/31,46 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4339/0,4668 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5333 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 498 угод на суму 264,16 мільйона доларів.