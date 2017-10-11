Великі платники податків з початку року збільшили платежі до бюджету на 21%

Великі платники податків протягом січня-вересня 2017 року перерахували до державного бюджету України 194 мільярди гривень, що на 21%, або на 33,2 мільярда гривень, більше перерахувань за аналогічний період минулого року.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби України (ДФС).

Згідно з повідомленням, частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих платників, склала 57,8% від загального збору податків до держбюджету.

В розрізі основних податків держбюджету за 9 місяців отримав: податку на додану вартість - 85,3 мільярда гривень, акцизного податку - 47 мільярдів гривень, податку на прибуток - 36,9 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в січні-вересні 2017 року склали 605,8 мільярда гривень, що на 135,6 мільярда гривень, або на 28,8% вище показника за аналогічний період 2016 року.