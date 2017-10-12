У Бразилії заарештовано рахунки та майно екс-президента Ділми Руссеф щодо справи Petrobras

У Бразилії суд наклав арешт на банківські рахунки та майно відстороненої через імпічмент екс-президента країни Ділми Руссеф у зв'язку зі справою про збитки в нафтогазовій держкомпанії Petrobras, повідомляє телеканал Globo.

Рішення суду не має відношення до діяльності Руссеф на посаді президента. Воно стосується того часу, коли Руссеф очолювала керуючу рада Petrobras (2003-2010 роках).

Крім Руссеф також було арештовано майно п'яти колишніх членів керуючої ради. Загальна сума арештованих рахунків та майна, що належать шести колишнім чиновникам, повинна відповідати сумі збитку Petrobras.

Читайте такожДефіцит бюджету: Бразилія вирішила приватизувати активи на $14 мільярдівРахункова палата поки оцінює загальну вартість заарештованих активів. Рахунки і власність будуть залишатися недоступними для власників на весь час проведення слідства.

За даними Рахункової палати, придбання 50% акцій заводу в Пасадені обійшлося державній компанії в $360 млн. Роком раніше бельгійська Astra Oil купила 100% цього підприємства за набагато меншу суму — $42,5 млн. У 2012 році Petrobras зобов'язали викупити завод повністю. В результаті придбання підприємства обійшлося державному концерну в $1,2 млрд.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року сенат Бразилії в ході засідання прийняв рішення оголосити імпічмент президенту країни Ділмі Руссеф. Її підозрюють у перешкоджанні правосуддю при розслідуванні корупційних злочинів у нафтогазовій держкомпанії Petrobras.