Україні для прискорення зростання економіки необхідні інвестиції - Гройсман

Україні для перевищення темпів зростання в 3% ВВП, які закладені в проект державного бюджету на 2018 рік, необхідні інвестиції.

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Згідно з повідомленням на сайті уряду, про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками ділових кіл Канади.

"Ми закладаємо на наступний рік 3% зростання ВВП. Ми розуміємо, що цього недостатньо, і готові поліпшити цей показник. Але виникає питання залучення інвестицій", - цитуються в повідомленні слова прем'єра.

Гройсман зазначив, що уряд України зацікавлений у розвитку та успішності міжнародного і вітчизняного бізнесу в Україні, і відкритий для будь-яких пропозицій, які сприятимуть цьому процесу.

За його словами, покращення ділового та інвестиційного клімату в Україні є одним з ключових пріоритетів Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на прийняття цієї осені парламентом у співпраці з президентом "мотивуючих" законів, які зможуть подвоїти зростання економіки.

Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%.