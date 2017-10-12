Bitcoin б'є рекорди - його вартість перевищила $5 тисяч

Ціна цифровий валюти Bitcoin оновила історичний максимум, перевищивши позначку в 5 тисяч доларів, повідомляє minfin.com.ua.

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"Згідно з даними Coinmarketcap, середньозважений курс Bitcoin становить 5088 доларів, капіталізація першої криптовалюти 84,5 мільярда доларів, індекс домінування - 53,1%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчений з Гарварду Денніс Порто, який інвестує в криптовалюти, розповів, що біткойн підпорядковується тому ж правилу, що й все в цифровому світі - закону Мура, і буде подвоюватися в ціні кожні 8 місяців протягом найближчих трьох з половиною років аж до лютого 2021 року, коли його вартість перевищить 100 тисяч доларів, збільшившись порівняно з нинішньою більш ніж у 28 разів.