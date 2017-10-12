Український бізнес озвучив свій прогноз курсу гривні на найближчий рік

Більшість представників українського бізнесу (61,2%) прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 27-30 гривень/долар.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в третьому кварталі 2017 року для оцінки Індексу ділових очікувань, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу очікується на рівні 28,46 гривні/долар, що краще прогнозованого у другому кварталі 2017 року показника на рівні 28,68 гривні/долар.

При цьому зросла частка респондентів, які очікують, що курс гривні в найближчі 12 місяців не перевищить 27 гривень/долар, - до 21,1% з 14,8% у другому кварталі.

Нацбанк зазначив, що в період проведення опитування середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середньому становив 25,63 гривні/долар, а його щоденні коливання не перевищували 1,8% від середнього значення.

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви виходити з інтервенціями, в ході яких регулятор у вересні витратив на підтримку гривні близько 166 мільйонів доларів.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривень/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і склав 30,01 гривні/долар.