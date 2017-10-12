Нацбанк знову змінив валютні правила

Національний банк України дозволив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати на підставі індивідуальної ліцензії НБУ придбання і перерахування іноземної валюти для розміщення за межами України гарантійного депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем.

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Про це повідомляється на сайті регулятора, з посиланням на відповідну постанову правління НБУ.

Згідно з повідомленням, раніше можливість переказу коштів для розміщення гарантійного депозиту для забезпечення транзакцій мали лише банківські установи-учасники міжнародних платіжних систем.

Крім того, НБУ уточнив порядок застосування винятків із заборони дострокового погашення кредитів, позик в іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Під такі виключення підпадають всі види платежів за визначеними кредитними договорами або договорами позики, тобто платежі за основною сумою з урахуванням процентів та інших платежів, установлених договором.

"Зазначені зміни сприятимуть забезпеченню належних умов для участі небанківських фінансових установ у міжнародних платіжних системах та подальшого розвитку економічних відносин в Україні. Разом з тим, вони не призведуть до додаткового тиску на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, низка кроків щодо лібералізації валютного регулювання можливий відразу після вступу в силу нового Закону "Про валюту", однак повна лібералізація можлива тільки після запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.