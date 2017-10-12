Бізнес спрогнозував, яким буде зростання цін в Україні

Український бізнес прогнозує зростання споживчих цін у найближчі 12 місяців на 10%, що практично відповідає прогнозу попереднього кварталу на рівні 9,9%.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни у третьому кварталі 2017 року.

Як наголошується у звіті за результатами опитування, при цьому частка респондентів, які прогнозують, що в найближчі 12 місяців інфляція не перевищить 9% або знизиться, становила 40,1%.

Основними факторами впливу на зростання цін бізнес назвав витрати на виробництво (73,1%), обмінний курс (66,1%) і доходи населення (27,9%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні зафіксовано інфляцію на рівні 2% до попереднього місяця і 16,4% - у річному вираженні.

Національний банк очікує, що рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вище поточного прогнозу у 9,1%, у зв'язку з чим регулятор анонсував перегляд прогнозу і можливе застосування більш жорсткої монетарної політики.

У Кабінеті міністрів прогнозують показник зростання споживчих цін на кінець року на рівні 12,9%.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозують уповільнення інфляції за підсумками поточного року до 10%.