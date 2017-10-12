Будинок, взуття і навіть дитячі іграшки: голландець розпродав усе майно заради купівлі біткоїнів

39-річний голландець Діді Тайхутту з Нідерландів продав все сімейне майно і на виручені гроші купив біткоїни. Тепер Тайхутту разом з дружиною і трьома дітьми живе в кемпінгу в очікуванні поки криптовалюта значно подорожчає, пише Independent.

Діді вже давно захоплюється криптовалютами, але до цього року не дозволяв собі вкладати в них великі гроші. Влітку сім'я Тайхутту вирушила в велику подорож по Австралії і Азії, і весь цей час чоловік вивчав ситуацію на ринку і працював з власниками биткоинов. Повернувшись в Нідерланди, Тайхутту продав будинок, автомобілі, електричні велосипеди, мотоцикли, одяг, взуття і навіть дитячі іграшки. Всі виручені гроші голландець вклав у криптовалюту.

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"Люди скажуть: "Ти збожеволів", - але ми авантюрна сім'я і хочемо зіграти в цю азартну гру. Якщо ви ніколи нічим не ризикуєте, ваше життя нудне", - заявив голландець.

On the go ❤️#travelwithkids #nusalembongan Публікація від Yolo Familytravel (@yolofamilytravel) Сен 23 2017 о 4:17 PDT

Тайхутту розраховує, що до 2020 року біткоїни зростуть у ціні в кілька разів, і тоді родина зможе повернутися до нормального способу життя і оплатити освіту для трьох дочок.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ціна цифрової валюти Bitcoin оновила історичний максимум, перевищивши позначку в 5 тисяч доларів.