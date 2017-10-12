Угорська OTP Group пояснила, чому відмовилася від покупки української "дочки" російського банку

Угорська банківська група OTP Group відмовилася від покупки української «дочки» російського «Внєшекономбанку», підконтрольного уряду Росії, оскільки цей банк «не генерує бізнес».

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Про це в інтерв'ю FinClub заявив голова ради директорів і CEO OTP Bank Шандор Чані.

«З «Промінвестбанком» не вийшло тому, що він не відповідав нашому портфелю. Ми шукаємо в першу чергу такий банк, який здатний генерувати бізнес, тобто банк, який дає не тільки інфраструктуру або портфель, тому що це короткостроковий ефект: портфель закінчиться, а інфраструктуру не потрібно купувати, тому що вона у нас і так є», - пояснив Шандор Чані.

При цьому він визнав, що всі місцеві банки зіткнулися з проблемою поганих кредитів, навіть «ОТП Банк».

«Поки банки в Україні, в тому числі «ОТП Банк», змушені займатися проблемними кредитами, вони не можуть повноцінно займатися розвитком. Але ми задоволені зростанням української «дочки» як у корпоративі, так і в роздробі. Добре зростає і лізинговий сегмент. Ми випереджаємо плановий зростання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів і знаходиться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції вводять заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.