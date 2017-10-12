Бізнес покращив ділові очікування шостий квартал поспіль – опитування НБУ

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у третьому кварталі 2017 року підвищився до 117,4% з 114,3% у попередньому кварталі, при цьому позитивна тенденція спостерігається шостий квартал поспіль - з другого кварталу 2016 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на результати опитування регулятором керівників підприємств, оптимістично налаштовані компанії усіх видів економічної діяльності, крім представників будівельної галузі, при цьому найбільш оптимістичні прогнози у керівників підприємств сфери транспорту і зв'язку, а також торгівлі.

Згідно з опитуванням, респонденти підвищили оцінки щодо майбутніх інвестиційних витрат, кількості працівників та фінансово-економічного стану підприємств.

При цьому збільшення кількості працівників на своїх підприємствах респонденти очікують третій квартал поспіль.

Також високими залишаються оцінки зростання загальних обсягів реалізації продукції та інвестиційних витрат на придбання машин, обладнання та інвентарю.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2017 році на 2% за споживчої інфляції на кінець року в розмірі 10%.

Раніше, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки у 2017 році на 2% за інфляції 10%.

За останнім прогнозом Національного банку, зростання ВВП України у 2017 році становитиме 1,6% за інфляції 9,1%, проте регулятор анонсував перегляд прогнозу, чекаючи більш високих показників зростання ВВП та інфляції.

У Кабінеті міністрів України прогнозують зростання економіки в поточному році на 1,8% за інфляції 12,9%.

ВВП України у другому кварталі 2017 року у річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

Інфляція в Україні у вересні становила 2% до попереднього місяця і 16,4% - у річному вираженні.