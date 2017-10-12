"Ощадбанк" остаточно виграв у екс-власника "Дельта Банку" Лагуна суд на 4 мільярди

Верховний суд України залишив в силі судові рішення про стягнення з екс-власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна 4 млрд грн на користь державного «Ощадбанку».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі «Ощадбанку», мова йде про невиконані зобов'язання «Дельта Банку» за двома договорами 2010 року про відкриття та ведення кореспондентських рахунків, забезпеченням за якими в тому числі було особисте поручительство Лагуна.

«Ощадбанк» підкреслив, що своїм рішенням Верховний суд вперше в історії України беззаперечно підтвердив дієвість інституту поруки фізичної особи за зобов'язаннями банку в рамках договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, що може використовуватися на користь банків в аналогічних спорах.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.

З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможною. 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації «Дельта Банку».