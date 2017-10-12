У Кабміні розповіли про нюанси пенсійної реформи для жителів Донбасу

Перерахунок пенсій людям, які проживають на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, буде проведений до кінця 2017 року, повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Коли йдеться про перерахунок пенсій, то цю проблему потрібно вирішити за місяць-два, не більше", - зазначив Рева.

Він уточнив, що з людьми, які переїхали на підконтрольну територію, будуть певні проблеми. "Тому що для здійснення перерахунку потрібно мати матеріали справи. Їм пенсія виплачується без матеріалів справи, але це поточна пенсія. Однак я можу гарантувати, що ми це питання вирішимо, знайдемо механізм, щоб ці люди не постраждали", - зазначив міністр.

Рева додав, що не знає, як будуть перераховуватися пенсії людям, які живуть на непідконтрольній території, оскільки питання перерахунку пенсій таким громадянам законом не визначено.

"Це питання сьогодні законом не визначено. Відповідно, як ми будемо перераховувати пенсії людям, які живуть на непідконтрольній території, я сьогодні вам сказати не можу, за загальним правилом подібні перерахунки виконують органи Пенсійного фонду за місцем проживання людей. Органів Пенсійного фонду і відповідної пенсійної бази тих людей, які живуть на непідконтрольній території, у нас немає. І немає фізичної та технічної можливості це зробити", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу набрав чинності з 11 жовтня. Він вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн вже з жовтня.

Розмір пенсії кожного громадянина України, відповідно до закону, розраховується за новою формулою.