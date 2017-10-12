Нацбанк скасував печатки для низки документів

Національний банк перевів свої нормативні документи у відповідність із законодавством про використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, скасувавши вимоги використовувати печатки та нотаріальне завірення для ряду документів.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №102, яка набуває чинності 13 жовтня.

Нововведення регулятора дозволяють клієнтам банків проводити валютні операції, не підтверджуючи печатками документи для їх проведення, а також документи для подання до Національного банку.

Крім того, НБУ скасував вимогу нотаріального завірення документів для проведення валютних операцій в ряді випадків.

При цьому Нацбанк зазначив, що нотаріальне засвідчення перекладу договорів та інших документів, що подаються банками та їхніми клієнтами в Національний банк, залишається обов'язковим.

Як повідомляв УНІАН, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, яким, зокрема, встановлюється, що суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатку, але її використання не є обов'язковим, набрав чинності з 19 липня.