Питання зарахування навчання у вишах до страхового пенсійного стажу залишається відкритим - Рева

Питання зарахування навчання у вищих навчальних закладах до страхового стажу не передбачено законом про пенсійну реформу, ухваленим Верховною Радою 3 жовтня, та який набув чинності 11 жовтня, й залишається відкритим, повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте такожКабмін затвердив план щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи"До 2004 року навчання у вищих навчальних закладах зараховується в повному обсязі до страхового стажу. Ми хотіли зарахувати з 2004 року, але виникло питання про кількість таких людей, про те, чи потрібно всім студентам, які навчаються на державному замовленні й контрактникам, чи лише на держзамовленні. Не вирішено питання, хто повинен компенсувати цей період, щоб він враховувався, тому це питання поки залишається відкритим", - сказав міністр.

Він додав, що це питання не було вирішено під час дискусій у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу, який в Україні набув чинності 11 жовтня, не передбачає підвищення пенсійного віку, але впроваджує вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.