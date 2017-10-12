НБУ підвищив вимоги до захисту небанківських обмінників

Національний банк України наблизив вимоги з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з переказу коштів та/або обміну валют, до аналогічних вимог, чинних для банків.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №100, що набуває чинності з 13 жовтня.

Згідно з документом, НБУ зобов'язав фінустанови застосовувати сертифіковані елементи огороджувальних конструкцій, сертифіковані сховища (сейфи) й встановлювати системи відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу терміном не менше 14 діб.

Охорона приміщень дозволяється за допомогою суб'єктів охорони або власною службою охорони залежно від обсягів цінностей, місця розташування, терміну зберігання цінностей та інших факторів за умови створення безпечних умов роботи з цінностями.

Крім того, постанова встановлює вимоги з організації захисту приміщень фінустанов за аналогією з діючими правилами в банках.

Довідка УНІАН. Станом на 1 жовтня 2017 року генеральні ліцензії Національного банку України на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови й нацоператора поштового зв'язку «Укрпошта».

Наразі в Україні зареєстровано 3537 відокремлених підрозділів небанківських фінансових установ.