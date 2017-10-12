Накопичувальна пенсійна система повинна бути недержавною - міністр соцполітики

Накопичувальна загальнообов'язкова пенсійна система в Україні повинна бути недержавною, хоча законом про пенсійну реформу передбачається, що загальнообов'язкова накопичувальна система буде функціонувати за допомогою державного пенсійного фонду, повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"У сьогоднішньому законі передбачено, що загальнообов'язкова державна пенсійна система повинна бути державною. Якщо залишається норма цього закону, то люди, які повинні платити внески, вони (внески - УНІАН) повинні потрапляти в цей державний накопичувальний фонд, хоча багато експертів і народних депутатів, і особисто я вважаю, що це повинні бути недержавні фонди", - сказав Рева.

Він підкреслив, що накопичувальна система має бути обов'язковою, однак громадянин повинен сам обирати недержавний пенсійний фонд.

Міністр зазначив, що солідарна пенсійна система є питанням соціального забезпечення, а накопичувальна пенсійна система залежить від фінансових можливостей, оскільки акумульовані в ній кошти необхідно вигідно вкладати. "Якщо це будуть недержавні фонди, виникає питання, хто повинен платити. Сьогодні в солідарну систему платить роботодавець, сплачує єдиний соціальний внесок. Якщо ми говоримо про накопичення, то я думаю - хоча тут можуть бути різні думки - що повинен платити сам працівник, зі свого заробітку, тому що це його кошти, які він повинен накопичити", - сказав він.

Рева зазначив, що це його особиста думка, а остаточний варіант моделі накопичувальної пенсійної системи буде представлений у відповідному законопроекті.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2017-2018 роки щодо впровадження накопичувального рівня загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Раніше віце-прем'єр міністр України Павло Розенко заявляв, що накопичувальна пенсійна система буде впроваджена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.