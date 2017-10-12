Порошенко затвердив склад Національної інвестради (список)

Президент України Петро Порошенко затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради та дозволив представникам Американської торгівельної палати в Україні та Європейської бізнес асоціації брати участь у роботі Ради з правом дорадчого голосу.

Читайте такожДержстат підрахував обсяг іноземних інвестицій в економіку України

Текст відповідного указу №317/2017 від 10 жовтня оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.

Згідно з документом, Порошенко постановив внести до Положення про Національну інвестиційну раду, затвердженого указом президента України від 29 серпня 2016 року № 365 "Питання Національної інвестиційної ради", зміну, доповнивши пункт 5 абзацом такого змісту: "У роботі Ради з правом дорадчого голосу беруть участь представники Американської торгівельної палати в Україні та Європейської бізнес асоціації".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, до складу Національної інвестиційної ради увійшли:

президент України, голова Ради Петро Порошенко;

президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки SOCAR (Азербайджанська Республіка) (за згодою) Ровнаг Абдуллаєв;

прем'єр-міністр України Володимир Гройсман;

міністр фінансів України Олександр Данилюк;

генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку Citigroup Inc. (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Джеймс Коулз;

голова правління компанії Меtro AG (Федеративна Республіка Німеччина) (за згодою) Олаф Кох;

генеральний директор компанії Еngie SA (Французька Республіка) (за згодою) Ізабель Кочер;

перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів;

радник президента України, секретар Ради Борис Ложкін;

голова правління компанії Louis Dreyfus Holding B.V. (Королівство Нідерланди) (за згодою) Маргарита Луї-Дрейфус;

голова правління та генеральний директор компанії Cargill Inc. (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Девід Макленнан;

старший віце-президент General Electric, президент та генеральний директор компанії "GE Transportation" (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Джеймі Міллер;

голова правління та генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою) Лакшмі Нівас Міттал;

міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик;

міністр інфраструктури України Володимир Омелян;

генеральний директор компанії Unilever NV (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою) Пол Палмен;

голова Верховної Ради України (за згодою) Андрій Парубій;

міністр юстиції України Павло Петренко;

глава Адміністрації президента України Ігор Райнін;

президент та генеральний директор компанії Holtec Іпternational, Inc. (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Кріс Сінгх;

голова правління та генеральний директор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) (за згодою) Султан Ахмед Бін Сулайем;

голова ради директорів компанії Huawei Technologies Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка) (за згодою) Сунь Яфан;

генеральний директор і президент групи компаній Vitol Holding B.V. (Королівство Нідерланди) (за згодою) Ян Тейлор;

віце-президент корпорації International Finance Corporation (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Дімітріс Цицирагос;

президент Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою) Сума Чакрабарті;

заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків;

генеральний директор компанії Bunge Limited (Сполучені Штати Америки) (за згодою) Сорен Шродер;

президент і генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation (Республіка Корея) (за згодою) Кім Янг-Санг.

Як повідомляв УНІАН, Національна інвестиційна рада була створена у серпні 2016 року.