Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2663.4659 (12 жовтня – 2653.3312)

100 EUR – 3157.8052 (12 жовтня – 3138.8908)

10 RUR – 4.6171 (12 жовтня – 4.5809)

У четвер, 12 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,63 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,47/31,50 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6347 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 600 угод на суму 361,82 млн дол.