На Чернігівщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень

Правоохоронці Чернігівщини цього тижня припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

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Згідно з повідомленням, прокуратура області спільно з співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС області у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України) викрили незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Як встановлено слідством, для прикриття незаконної діяльності, що полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру протягом 2016-2017 рр. використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

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Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 обшуків (в основному, в Чернігові) за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами, виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, а також 0,8 кг золота.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції. Триває розслідування.