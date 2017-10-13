Пенсійна реформа встановлює квоти для роботодавців на працівників старше 45 років - Рева

Пенсійна реформа зобов'яже роботодавців брати на роботу людей віком від 45 років за квотним принципом.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає ТСН.

За його словами, законопроект №6614 передбачає, що 4% найманих працівників у будь-якому трудовому колективі повинні бути люди від 45 років і старше.

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"Це квотний принцип. Ми його запровадимо обов’язково, і будемо слідкувати через нашу державну службу праці за тим, щоб ця норма дотримувалась", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 11 жовтня набрав чинності закон про пенсійну реформу, за винятком деяких положень. Документ був підписаний президентом України Петром Порошенком 8 жовтня і опублікований у виданні "Голос України" 10 жовтня.