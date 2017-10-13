Рева вважає вимоги до страхового стажу справедливими

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що вимоги до страхового стажу для нарахування пенсій, згідно з новим законом, є справедливими, оскільки в самого вже більше 34 років стажу. Про це він повідомив журналістам.

"У мене немає жодного дня пропущеного в страховому стажі. На даний момент у мене більше 34 років стажу, мені 51 рік. Я працював у різний час, і коли мені говорять, що неможливо мати необхідний стаж, - то це неправда. Я нічого не вимагаю від вас, чого не вимагаю від себе", - зазначив міністр.

Читайте такожПитання зарахування навчання у вишах до страхового пенсійного стажу залишається відкритим - Рева

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу, який в Україні набув чинності 11 жовтня, не передбачає підвищення пенсійного віку, але впроваджує вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.