Фонд гарантування направив правоохоронцям понад 4,6 тисячі заяв про порушення банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 жовтня подав до правоохоронних органів 4602 заяви про виявлені під час роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства.

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Як повідомляється на сайті фонду, загальна сума претензій за цими заявами перевищує 434,55 млрд грн.

Фонд не наводить статистику розгляду цих заяв, однак на початку жовтня в Комітеті Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності заявляли, що силовики саботують ініційовані Фондом гарантування справи щодо поверненню активів неплатоспроможних банків.

За інформацією комітету, за три роки обвинувальні акти направлені до суду всього за 33 заявами фонду, а повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення вручено лише 48 особам у 18 банках.

Довідка УНІАН. Під час очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 8 - в 2017 році.

За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 млрд грн відшкодування за вкладами.

За інформацією фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 500 млрд грн за балансовою вартістю, однак їхня оціночна вартість становить всього 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно з проблемними кредитами.