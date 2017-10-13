У Пенсійному фонді назвали мінімальну пенсію шахтарів після реформи

В Україні мінімальна пенсія шахтарів з жовтня 2017 року, відповідно до закону про пенсійну реформу, який набрав чинності 11 жовтня, збільшилася на 420 грн і становить 4,356 тис. грн, повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

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Також повідомляється, що мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни з жовтня 2017 року зріс: для першої групи - на 399 грн, до 4138,2 грн; для другої групи - на 357 грн, до 3702,6 грн; для третьої групи - на 315 грн до 3267 грн.

Згідно з повідомленням, мінімальний розмір пенсії учасникам бойових дій з цього місяця зріс на 231 грн і становить 2395,8 грн.

Також повідомляється, що мінімальні пенсійні виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з жовтня також збільшені - на 399 грн, 357 грн і 315 грн для першої, другої та третьої груп, відповідно.

У прес-службі відзначили, що показник середньої заробітної плати, який враховується для перерахунку пенсій, збільшено з жовтня на 501 грн і становить 3765,4 грн.

Мінімальний розмір пенсії з жовтня збільшено на 140 грн і тепер становить 1 452 грн.

Як повідомляв УНІАН, закон про підвищення пенсій набрав чинності в Україні з 11 жовтня. Він вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1 000 грн вже з жовтня.