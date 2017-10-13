Україна та Швейцарія домовилися про скасування подвійного оподаткування

Уряду України і Швейцарії найближчим часом підпишуть протокол про внесення змін в Угоду про усунення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Данилюка з міністром фінансів Швейцарії Або Мауером в ході візиту української делегації до Вашингтона.

"Один із ключових питань, яке порушувалося на зустрічі - це внесення змін в Угоду між урядами України та Швейцарії про усунення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень. Сторони домовилися в швидкі терміни обробити і підписати протокол про внесення відповідних змін", - йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

Зазначається, що сторони обговорювали та інші аспекти двостороннього співробітництва України та Швейцарією.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація відбула до Вашингтона (США) для участі у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні. У складі делегації під керівництвом міністра фінансів Олександра Данилюка його заступник Юрій Буца, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов, а також виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Зібрання країн - учасниць Міжнародного валютного фонду і Світового банку проводяться щорічно для посилення координації з ключових питань. У 2016 році ці заходи проходили в Україні, вперше за історію нашої країни.