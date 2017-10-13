У Кабміні анонсують "мінімалку" вище 4 тисяч гривень

Мінімальна заробітна плата в Україні станом на 1 січня 2020 року може зрости до 4 425 грн, повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook перший віце-прем'єр-міністр - глава Міністерства економічного розвитку Степан Кубів.

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"З 1 січня 2018 року очікуваний розмір мінімалки становитиме 3 723 грн, в 2019-му ця сума планується на рівні 4 173 грн, а в 2020 році - 4 425 грн", - написав він.

Кубів наголосив, що Кабінет міністрів України має забезпечити прозору систему виплат цих зарплат.

Міністр зазначив, що повністю підтримує прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив про введення серйозних штрафних санкцій до роботодавців, які приховують зайнятість своїх найманих робітників, фактично роблячи людей бідними в майбутньому.

"Це рішення покликане забезпечити гідною пенсією кожного працівника і дати можливість працюючій людині спокійно дивитися в майбутнє", - написав Кубів.

Він нагадав, що загальний рівень тіньової економіки України, за попередніми розрахунками, в першому кварталі 2017 року становив 37% від офіційного ВВП, що на 6 процентних пунктів менше за показник першого кварталу 2016 року.

"Завданням уряду є продовження цієї позитивної тенденції. Це стало можливо, зокрема, і завдяки радикальному підвищенню мінімальної заробітної плати", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України з початку року при перевірці суб'єктів господарювання виявила 2,5 тис. найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3 200 грн, і набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.