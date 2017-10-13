Курс Bitcoin вперше перевищив $5,8 тисячі

Сьогодні курс кріптовалюти Bitcoin зріс до 5 862 доларів, вперше перевищивши позначку в 5 800 доларів, повідомляє Сегодня.uа.

Минулий рекорд – 5 170 доларів – було зафіксовано 12 жовтня. До цього біткойн ненадовго перевищував 5 000 доларів на початку вересня.

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Як зазначає видання Brigth, нинішній стрибок цін на Bitcoin може бути пов'язаний з тим, що уряд Китаю зніме заборону на операції із залучення інвестицій за допомогою криптовалют.

В агенції Сіньхуа підкреслюють, що влада Китаю має намір висунути низку умов для легальних операцій ICO. До цього, нагадаємо, в КНР повністю заборонили ICO, що негативно позначилося на вартості криптовалют.

З початку 2017 року Bitcoin подорожчав більш ніж у п'ять разів – з 900-1 000 доларів до нинішніх відміток. Місяць тому, після китайських заборон, курс біткойну був удвічі нижчим, ніж зараз, і становив 2 900 доларів.