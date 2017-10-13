Резніченко: Дніпропетровська область вийшла в лідери закупівель через систему Prozorro

Дніпропетровська область одна з перших в країні почала застосовувати систему тендерних закупівель Prozorro і за цей час вийшла в лідери по кількості успішно завершених торгів. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

«Президент Петро Порошенко під час виступу в ПАРЄ назвав запровадження системи Prozorro яскравою історією успіху. Prozorro насправді цілковито змінила систему державних закупівель як в країні, так і в Дніпропетровській області», - зазначив очільник ОДА.

Валентин Резніченко нагадав, що Дніпропетровщина стала першою з областей України, де всі закупівлі були переведені на систему Prozorro. «Коли два роки тому за дорученням Президента платформу почали впроваджувати в Міністерстві оборони, ми уважно слідкували за процесом і переконались в дієвості системи. Тому в серпні 2015 я видав наказ про перехід на Prozorro», - розповів голова обладміністрації.

Для навчання держслужбовців і підприємців роботі з системою в Дніпро ОДА запровадили семінари, на які запрошують найкращих спеціалістів. Також ведеться постійний моніторинг з метою убезпечити помилки, які можуть заблокувати тендер.

«Тому зараз підприємці Дніпропетровщини – одні з найбільш досвідчених користувачів платформи. Вони успішно виграють тендери не лише в нашій області, а по всій країні. 12% всіх учасників тендерів по країні – саме з Дніпропетровщини», - розповів Валентин Резніченко.

В Дніпропетровській ОДА готові обучати підприємців з інших регіонів. У вересні в Дніпрі відбувся V Всеукраїнський форум Zakupki, який відвідали понад 300 представників бізнесу зі всієї країни.

За два роки роботи Prozorro в області проведено понад 115 тисяч конкурсів, на яких підприємці заробили 45 мільйонів гривень. Кількість підприємців, які працюють з електронною платформою, за два роки зросла вдесятеро – до 10 тисяч.

Цього року Дніпропетровська область вийшла в лідери серед державних установ, які використовують Prozorro, поступившись лише столичній адміністрації. В 2017 році Дніпро ОДА організувала і провела 28,4 тисяч успішних торгів.

«За ці два роки ми переконались, що Prozorro надає можливість усунути корупцію з державних торгів. Для нас було дуже важливо показати бізнесу, що в Дніпро ОДА існують прозорі правила для всіх. Бізнесменам це дає можливість розвивати бізнес, області приносить чесні податки, на які ми будуємо дороги, ремонтуємо школи, модернізуємо лікарні. Тому ми й надалі працюватимемо з Prozorro і готові ділитись успішним досвідом з іншими», - запевнив Валентин Резніченко.