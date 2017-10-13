Стало відомо, коли депутати візьмуться за держбюджет-2018

Верховна Рада розгляне проект державного бюджету України на 2018 рік наступного тижня, 19 жовтня.

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Про це йдеться в розкладі засідань парламенту, згідно з яким у порядку 19 жовтня вказано прийнятий до розгляду проект №7000 «Про державний бюджет України на 2018 рік», зареєстрований в Раді 15 вересня і представлений депутатам 18 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами у сумі 877 млрд грн, видатками в 948 млрд грн і показником дефіциту в 77,9 млрд грн, або на 2,4% ВВП.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу – 747,6 млрд грн, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% за інфляції в 11%.