Рахункова палата: з початку року бюджет не виконаний на 15,6 мільярда

План доходів загального фонду державного бюджету України на січень-вересень 2017 року в цілому перевиконано на 15,699 мільярда гривень або на 3,2%, але за деякими доходів планові показники не виконані на 15,608 мільярда гривень.

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Про це йдеться в інформації Рахункової палати україни про виконання держбюджету за підсумками трьох кварталів 2017 року в частині надходжень, опублікованому на сайті відомства.

Як наголошується в документі, в тому числі нижче плану на відповідний період надходження податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 6,213 мільярда гривень, або на 11,6%.

Крім того, нижче планових надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 2,672 мільярда гривень, або на 5,4%.

Також не дотягли до планових надходження рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - на 1,247 мільярда гривень, або на 4,2%.

Крім цього, у Рахунковій палаті нагадали, що надходження від приватизації державного майна за січень - вересень склали 3,303 мільярда гривень, або лише 39,3% планового показника на цей період.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-вересні 2017 року отримав 550,623 мільярда гривень доходів, що на 6,4% більше бюджетного розпису на цей період.

Держбюджет на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в сумі 771 мільярд гривень, витрати – 841 мільярд гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.