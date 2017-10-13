НБУ заборонив прийом рублів із зображенням окупованого Криму

Національний банк заборонив українським банкам проводити операції з банкнотами і монетами Російської Федерації з зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.

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Як повідомляється на сайті регулятора, заборона стосується проведення касових, валютно-обмінних та інших операцій з банкнотами (банківськими квитками) та монетами Центрального банку Російської Федерації з зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників і інших об'єктів, розташованих на окупованих РФ адміністративно-територіальних одиницях України, або містять тексти, що стосуються окупації.

Рішення НБУ стало відповіддю на заяву центробанку РФ від 12 жовтня про введення в обіг нових банкнот номіналом 200 рублів з зображеними на ній символами окупованого Севастополя: Пам'ятника затопленим кораблям і виду на Херсонес Таврійський.

Посилаючись на постанову №103, яка набирає чинності з 17 жовтня, Нацбанк зазначив, що заборона також поширюється на операції купівлі-продажу готівкової валюти між банками та перекази "Укрпошти", якою заборонено приймати і видавати відповідні банкноти і монети.

Національний банк підкреслює, що прийняв таке рішення з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, керуючись вимогами Конституції україни і чинного законодавства нашої країни, включаючи Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року в результаті невизнаного світовим співтовариством "референдуму" в Автономній Республіці Крим Україна втратила півострів, оскільки Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.