НБУ з початку року 104 рази надавав правоохоронцям доступ до документів

Національний банк України за січень-вересень 2017 року 104 рази надавав правоохоронцям доступ до майна і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі у вересні такий доступ надавався 4 рази: двічі на запит Національного антикорупційного бюро, 1 раз - Генеральної прокуратури, 1 раз - Державної фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у березні 2015 року затвердила зміни в законодавство про запровадження кримінальної відповідальності керівників і власників банку за доведення банки до банкрутства у разі заподіяння великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.