НБУ з початку року 104 рази надавав правоохоронцям доступ до документів
Зокрема, у вересні такий доступ надавався 4 раза: двічі за запитом НАБУ, 1 раз - ГПУ, 1 раз - ДФС.
Національний банк України за січень-вересень 2017 року 104 рази надавав правоохоронцям доступ до майна і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Читайте такожНАБУ викрило корупційні схеми в агросекторі на понад 2 мільярди гривень
Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі у вересні такий доступ надавався 4 рази: двічі на запит Національного антикорупційного бюро, 1 раз - Генеральної прокуратури, 1 раз - Державної фіскальної служби.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у березні 2015 року затвердила зміни в законодавство про запровадження кримінальної відповідальності керівників і власників банку за доведення банки до банкрутства у разі заподіяння великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.